Frontera accepte l'offre de Parex de 525 millions de dollars pour ses actifs pétroliers et gaziers en Colombie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontera Energy a accepté mardi une offre de 525 millions de dollars de la société canadienne Parex Resources pour ses actifs d'exploration et de production en Colombie, surpassant ainsi une offre rivale de GeoPark.

Le montant final dépasse l'offre de 500 millions de dollars faite par Parex le 23 février, et couvre un portefeuille de 17 blocs d'exploration et de production en Colombie, y compris les champs de Quifa et le bloc de Cubiro.

- Parex a déclaré que les portefeuilles combinés créeront la plus grande société énergétique indépendante centrée sur la Colombie.

- GeoPark a refusé lundi d'augmenter son offre de 325 millions de dollars. Il récupérera son dépôt de 75 millions de dollars plus les intérêts et recevra une indemnité de résiliation de 25 millions de dollars.

- L'offre de Parex comprend un paiement conditionnel de 25 millions de dollars à Frontera, l'un des plus grands producteurs privés de Colombie.

- Parex prendra également en charge 310 millions de dollars d'obligations non garanties de Frontera en circulation en 2028 et 80 millions de dollars dans le cadre d'une ligne de paiement anticipé de Chevron Products Company.

- Frontera, cotée à la bourse de Toronto, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait l'intention de signer des accords définitifs avec Parex - et d'annuler ceux conclus avec GeoPark - qui devraient être finalisés mardi.