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Les Bourses européennes ouvrent en hausse après le recul de la veille
information fournie par AFP 13/05/2026 à 09:14

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont commencé la séance de mercredi en hausse, après le recul de la veille qui a touché même le secteur porteur de la tech, sur fond de pétrole à plus de 100 dollars le baril, d'inflation et d'impasse au Moyen-Orient.

Après quelques minutes d'échanges, l'indice du CAC 40 à Paris repassait le seuil des 8.000 points (+0,35%). Francfort progressait aussi (+0,83%) tout comme Londres (+0,68%) et Milan (+0,92%).

Euronext CAC40

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