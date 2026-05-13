Investissements dans l'IA: SoftBank quadruple son bénéfice net annuel à 27 milliards de dollars

Logo de Softbank, le 21 novembre 2025 au siège du groupe à Tokyo ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group a annoncé mercredi avoir vu son bénéfice net quadrupler sur un an lors de son exercice 2025-2026, profitant de ses investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), notamment dans OpenAI.

SoftBank a dégagé sur l'exercice achevé fin mars un bénéfice net de 5.002 milliards de yens (27 milliards d'euros), en hausse de 334% par rapport à l'exercice précédent et très au-delà des attentes, pour des ventes nettes de 7.800 milliards de yens (42,14 milliards d'euros).

Après avoir vu son bénéfice régulièrement grevé ces dernières années par de lourdes pertes au sein de son portefeuille d'investissements technologiques au sens large, SoftBank a redressé la barre en s'engouffrant dans le secteur de l'IA à la croissance fulgurante.

Le groupe du milliardaire Masayoshi Son fait figure de baromètre de la santé de ce secteur en pleine effervescence, dont les massifs afflux de capitaux et les valorisations stratosphériques font tourner la tête des marchés, faisant craindre une bulle autour de l'IA.

SoftBank a notamment indiqué mercredi avoir bénéficié d'un gain cumulé sur investissement équivalant à 35 milliards de d'euros grâce à sa présence au capital de l'américain OpenAI (ChatGPT), champion californien de l'IA.

Il a aussi réalisé un gain sur ses investissements de 339,1 milliards de yens (1,83 milliard d'euros) avec la vente en octobre de sa participation dans le géant des puces Nvidia... dont il s'est désengagé pour mieux financer ses autres investissements.

SoftBank a ainsi conclu en février un accord définitif pour accroître son investissement dans OpenAI de 30 milliards de dollars supplémentaires, ce qui porterait sa participation totale à 65 milliards.

Une éventuelle introduction en Bourse d'OpenAI permettrait à SoftBank de dégager d'importantes liquidités pour son portefeuille d'investissements et d'atténuer ainsi les inquiétudes liées à une trop grande concentration de ses ressources.

Par ailleurs, selon l'agence financière Bloomberg, Masayoshi Son a eu des entretiens avec le président français Emmanuel Macron en vue de dévoiler dans les prochaines semaines, un ambitieux projet de centre de données dédié à l'IA en France.

L'entrepreneur japonais envisagerait un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le pays, dans le cadre du déploiement plus large des infrastructures d'intelligence artificielle de SoftBank, et selon des sources proches du dossier, M. Son aurait même évoqué l'idée d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars.

Pour tenter de diversifier ses positions au sein de l'IA, SoftBank a racheté l'an dernier le concepteur américain de semi-conducteurs Ampere Computing et la division de robotique du géant industriel helvético-suédois ABB, qu'il voit en fer de lance de "l'IA matérielle".

Il a aussi annoncé en décembre racheter pour 4 milliards de dollars DigitalBridge, société de capital-investissement américaine spécialisée dans les infrastructures technologiques.

Comme à son habitude, SoftBank n'a pas livré de prévision pour l'ensemble de l'exercice en cours.