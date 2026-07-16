Froid urbain : Engie va réaliser 100 études avec Villes de France

Face à la multiplication des épisodes de fortes chaleurs, Engie et Villes de France lancent un programme d'ampleur pour assurer la réalisation de 100 études de potentiel et accompagner ainsi les territoires dans l'accélération du développement de réseaux de froid urbain.

Les vagues de chaleur constituent un défi majeur pour les collectivités. Dans les villes, les îlots de chaleur urbains amplifient les effets des températures extrêmes, avec des conséquences directes sur la santé des habitants, leur confort et le fonctionnement des infrastructures. Dans ce contexte, les réseaux de froid représentent une solution performante et pertinente pour les zones urbaines denses et les bâtiments sensibles, tels que les hôpitaux, les crèches, les écoles ou les EHPAD.

En s'appuyant sur le réseau des villes et agglomérations adhérentes de Villes de France, cette initiative vise à accélérer l'identification et le lancement de nouveaux projets. Pour sélectionner les territoires qui bénéficieront de cet accompagnement, Engie et Villes de France mettront en place un comité dédié qui se réunira le 1er septembre. Un formulaire pour candidater est disponible sur le site de Villes de France (https://www.villesdefrance.fr/formulaire.php).

Grâce aux solutions de rafraîchissement issues de cette initiative, le confort thermique de près de 5 millions d'habitants pourrait être amélioré.

Les réseaux de froid : un potentiel important de développement en France

Basés sur une production centralisée distribuée à plusieurs bâtiments, les réseaux de froid permettent de réduire les consommations d'énergie, de limiter l'usage des fluides frigorigènes et de diminuer les rejets de chaleur dans l'espace public.

La France compte aujourd'hui une cinquantaine de réseaux de froid, un niveau encore modeste au regard des besoins à venir. Selon les projections, la demande de froid pourrait atteindre 34 TWh par an d'ici 2050, contre moins de 20 TWh aujourd'hui.

Premier opérateur mondial des réseaux de froid urbain, Engie exploite déjà 26 réseaux en France, notamment à Paris, Marseille, Levallois-Perret et Cannes. Fort de cette expertise, le groupe énergétique souhaite accompagner les collectivités dans le développement de nouvelles infrastructures dans l'Hexagone.