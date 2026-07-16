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Le RN "n'est pas lié" par le soutien de Musk à Le Pen, selon Chenu
information fournie par AFP 16/07/2026 à 18:12

Le député et vice-président du RN, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale, le 6 juillet 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le député et vice-président du RN, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale, le 6 juillet 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le Rassemblement national "n'est pas lié" par le soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen, a assuré jeudi le vice-président du parti Sébastien Chenu, estimant que le milliardaire américain ne faisait "pas d'ingérence" dans l'élection présidentielle en donnant "son avis".

Elon Musk s'est invité mercredi dans la campagne présidentielle en écrivant sur son propre réseau social X que la candidate du RN à la présidentielle "est le dernier espoir de la France".

"Cela ne nous lie pas à Elon Musk et ça nous permet en tous les cas d'identifier le fait que oui, Marine Le Pen est vraiment le dernier espoir pour la France", a déclaré M. Chenu sur France 2.

"Qu'un milliardaire américain donne son avis, on est très loin de l'ingérence. Ou alors plus personne ne pourra rien dire", a-t-il ajouté bien que le tout-puissant patron de X dispose d'une influence décuplée par ses algorithmes.

"Quand Monsieur Obama, président des États-Unis, soutenait Emmanuel Macron, on pouvait éventuellement parler d'ingérence", a-t-il ajouté.

"Il y a des soutiens qui seront peut-être beaucoup plus embarrassants pour nos adversaires que celui d'Elon Musk aujourd'hui", a-t-il pronostiqué, sans donner de nom.

Elon Musk
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4 commentaires

  • 18:40

    Collabo de Poutine ...doublement condamnée pour détournement de fonds publics elle se présente comme "gaullienne" alors que son père pétainiste a fondé le FN avec un ancien Wàffen SS........comment dire.......En pensant à De Gaulle tous les gaullistes, les français démocrates et républicains seront sans pitié pour ce clan o û règne la cr@pulerie depuis plus de 50ans

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