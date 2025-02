Fresnillo (en £) : pulvérise la résistance des 715£ information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 19:17









(CercleFinance.com) - Après avoir effacé la résistance des 700/703£, Fresnillo pulvérise la récente résistance des 715£ pour s'envoler aussitôt de +5% vers 745£ (seconde meilleure performance boursière à Londres ce 5 février).



Le producteur d'argent et d'Or (quasiment à parité en terme d'activité pour 90% du C.A, le reste étant apporté par le zinc et le plomb) s'lance à la reconquête de la résistance des 773£ du 22 au 29 octobre dernier.



Au-delà, Fresnillo pourrait viser les 806£ (ex-résistance du 11/04/2023) puis un 'gros morceau': la résistance des 980£ des 15/11/2021 puis du 4 au 13/01/2023.





Valeurs associées FRESNILLO 753,25 GBX LSE +5,57%