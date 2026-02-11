Freshworks chute en raison de la faiblesse de ses prévisions de bénéfices annuels

11 février - ** Les actions de Freshworks Inc FRSH.O chutent de 3,0 % à 8,47 $ dans les échanges pré-marchés

** La société de développement de logiciels prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui alimente les inquiétudes quant à l'impact de l'IA sur l'industrie du logiciel

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 55-57 cents/action, inférieur aux estimations de 69 cents/action, selon les données compilées par LSEG, citant un taux d'imposition plus élevé et son acquisition de FireHydrant

** Le directeur général Dennis Woodside tente de dissiper les inquiétudes liées à l'IA, affirmant que l'entreprise prend des parts de marché aux opérateurs historiques tels que ServiceNow NOW.N et Atlassian TEAM.O ; FRSH prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations

** La note moyenne de 17 analystes sur le titre est 'acheter' et leur objectif de prix médian est de 16,00 $, ce qui implique une hausse de 83% par rapport à la dernière clôture - LSEG

** L'action de la société a plongé d'environ 30,9 % depuis le début de l'année, dans le cadre d'un vaste mouvement de repli des actions du secteur des logiciels sur fond de craintes de perturbation de l'IA, contre une baisse de 0,6 % pour le Nasdaq .IXIC .