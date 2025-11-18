 Aller au contenu principal
Freeport rétablira la production à grande échelle de la mine indonésienne de Grasberg en 2026
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les actions et le contexte des opérations minières aux paragraphes 4, 6 et 7)

Le mineur de cuivre Freeport-McMoRan

FCX.N a déclaré mardi qu'il prévoyait de rétablir la production à grande échelle dans le district minier indonésien de Grasberg à partir du deuxième trimestre de 2026, à la suite d'un incident mortel qui a forcé l'arrêt des opérations au début de cette année.

Sept travailleurs ont été tués lorsqu'environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé la grotte du bloc de Grasberg, l'une des mines du complexe, le 8 septembre.

Dans le cadre de ce plan progressif, la société prévoit que la production combinée de cuivre et d'or de PT Freeport Indonesia en 2026 sera à peu près conforme aux niveaux de 2025, soit environ 1,0 milliard de livres de cuivre et 0,9 million d'onces d'or.

Les actions de Freeport étaient en hausse de 3,6 % dans les transactions de pré-marché.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production augmente jusqu'en 2026 et 2027, avec des volumes annuels moyens d'environ 1,6 milliard de livres de cuivre et 1,3 million d'onces d'or attendus pour 2027-2029.

Grasberg est l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or au monde et un actif clé pour Freeport, car la demande de cuivre augmente avec l'expansion des réseaux électriques, de l'énergie renouvelable et des véhicules électriques.

L'interruption prolongée a été suivie de près par les marchés des métaux qui s'inquiètent d'un resserrement de l'offre.

Freeport a déclaré qu'elle avait repris la production des mines Deep Mill Level Zone et Big Gossan, qui n'ont pas été touchées et qui ont été mises en service à la fin du mois d'octobre, tandis que les travaux d'assainissement se poursuivent sur le site de la grotte du bloc de Grasberg.

