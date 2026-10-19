Freeport mise sur une solution chimique pour atteindre son objectif de lixiviation du cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un nouveau réactif de lixiviation sera testé dans le courant de l'année

* Le calendrier de remise en service de Grasberg est toujours dans les temps

* Freeport est prêt pour des fusions-acquisitions, mais son directeur général affirme que celles-ci ne sont pas indispensables à sa croissance

* Le directeur général affirme que l'éventuelle mise en place de droits de douane américains sur le cuivre n'affecte pas les décisions d'investissement

(Ajout d'informations sur la demande de cuivre au paragraphe 6 et sur l'évolution du cours de l'action Freeport au paragraphe 11)

par Ernest Scheyder

Freeport-McMoRan FCX.N parie qu’un nouveau composé chimique pourra l’aider à atteindre son objectif ambitieux: extraire 800 millions de livres de cuivre des stériles chaque année et étendre sa production au-delà des mines traditionnelles afin de répondre à la demande mondiale en forte hausse.

En collaboration avec une équipe de chimistes, le plus grand producteur de cuivre coté en bourse au monde a passé les trois dernières années à tester des dizaines de « cocktails » chimiques dans l’espoir d’augmenter la quantité de cuivre qu’il extrait, ou « lixivie », des tas de résidus miniers contenant plus de 40 milliards de livres de cuivre.

La lixiviation représente une opportunité potentiellement lucrative pour l’entreprise, dans la mesure où elle coûte environ un tiers de moins que l’exploitation minière en roche dure, ne nécessite ni nouveau permis ni nouvelle fonderie, et permet d’extraire du cuivre de tas de roches autrefois considérés comme sans valeur.

Cette initiative intervient alors que la demande mondiale de cuivre , notamment dans les secteurs de la technologie et de la défense, continue de croître fortement.

Mais bien que Freeport, dont le siège se trouve à Phoenix, pratique la lixiviation depuis au moins 2022, elle n’a jusqu’à présent réussi à extraire qu’environ 30 % du cuivre visé.

Cela signifie que l’objectif de l’entreprise, qui consiste à atteindre un taux de lixiviation de 800 millions de livres par an d’ici 2030, est étroitement lié au développement de nouvelles méthodes d’extraction du métal rouge.

FREEPORT AFFIRME QU'UN NOUVEAU COMPOSÉ POURRAIT AMÉLIORER LES TAUX D'EXTRACTION

Les chimistes de Freeport ont mis au point un nouveau composé qui, associé à la chaleur, pourrait multiplier par trois au moins le taux de récupération si les essais sur le terrain prévus plus tard dans l’année se révèlent conformes aux attentes, a déclaré la directrice générale Kathleen Quirk à Reuters.

« Notre priorité a été d’utiliser la technologie et l’innovation pour extraire davantage de cuivre de ce dont nous disposons déjà », a déclaré Mme Quirk à Reuters à la veille de la conférence LME Week à Londres, l’un des plus grands rassemblements annuels au monde de dirigeants du secteur minier.

« Nous aurons une meilleure idée du calendrier à mesure que nous avancerons vers 2027. »

L'action de la société a progressé de près de 40 % cette année, grâce à la forte hausse des cours du cuivre.

Freeport a procédé l’année dernière à la lixiviation de 214 millions de livres de cuivre, un volume qui a compensé la baisse de la production minière mais qui n’a pas suffi à convaincre pleinement les investisseurs, a reconnu Mme Quirk.

« Tant que nous ne serons pas en mesure de démontrer que nous pouvons augmenter notre production grâce à ces initiatives, Wall Street restera quelque peu sceptique », a-t-elle déclaré.

Freeport considère que la lixiviation — combinée aux extensions en Arizona et au Chili — est au cœur de sa croissance, les acquisitions n’étant pas une priorité, a précisé Mme Quirk.

« Nous pensons pouvoir créer une valeur significative à partir de nos actifs existants », a déclaré Mme Quirk, qui a rejoint la société en 1989 et en est devenue directrice générale il y a deux ans.

« S’il y a une opportunité de regrouper nos actifs avec ceux d’un autre producteur de cuivre, nous voulons être prêts… Mais la dernière chose à faire est de forcer une opération qui n’a pas de sens. »

Il s’agit là d’une stratégie qui, jusqu’à présent, bénéficie du soutien de certains actionnaires.

« Je n’ai rien contre le fait que Freeport procède à des acquisitions si elle trouve la bonne opportunité, mais je suis également d’accord pour qu’elle se contente de continuer à accroître ses réserves de cuivre », a déclaré Michael Cuggino, gestionnaire de portefeuille chez Permanent Portfolio Funds, qui détient des actions Freeport.

LA REPRISE DE GRASBERG EST EN BONNE VOIE, TANDIS QUE LES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS SONT AU CENTRE DE L'ATTENTION

En Indonésie, où la société exploite sa mine phare de cuivre et d’or de Grasberg, Mme Quirk a réaffirmé ses plans de reprendre la production à plein régime d’ici fin 2027, après qu’une coulée de boue survenue l’année dernière a coûté la vie à sept travailleurs et entraîné la fermeture temporaire des opérations.

Freeport ne vend plus de concentré de cuivre aux fonderies chinoises, car ses deux fonderies indonésiennes disposent d’une capacité suffisante pour traiter les approvisionnements de Grasberg, a-t-elle ajouté.

Aux États-Unis, Mme Quirk a refusé de se prononcer sur la possibilité que l’administration Trump instaure un droit de douane sur le cuivre , mais a précisé que cette éventualité n’influençait pas ses décisions d’investissement.

« Le gouvernement tente de mettre en place des mesures visant à encourager la production nationale », a déclaré Mme Quirk. « Nous ne savons pas comment il envisagera l’intégration des droits de douane dans ce contexte global. »