Freeport McMoran : s'attaque à la résistance des 43,3$
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 16:58

Dopé par la hausse des métaux précieux (Or à 4.200$/Oz) et du cuivre (10.900$/T) Freeport McMoran s'attaque à la résistance des 43,3$ du 9 octobre et pourrait grimper en direction de la résistance oblique moyen terme qui gravite dans la zone de 46$ avant de rejoindre le palier des 47,5$ (ex-zénith du 10 juillet)

Valeurs associées

FREEPORT MCMORAN
43,150 USD NYSE +2,46%
