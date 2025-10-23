Freeport-McMoRan progresse grâce à un bénéfice au T3 supérieur aux attentes

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,8 % à 42,08 dollars

** Le mineur de cuivre dépasse les estimations de bénéfices pour le 3ème trimestre, la hausse des prix ayant permis de compenser la baisse de production due à un cas de force majeure à la mine de Grasberg en Indonésie

** Bénéfice trimestriel ajusté de 50 cents/action par rapport à l'estimation des analystes de 41 cents/action - données LSEG

** Production de cuivre au troisième trimestre en baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente, à 912 millions de livres récupérables

** La production d'or au troisième trimestre a baissé de 37,1 % à 287 000 onces récupérables, par rapport à l'année précédente

** FCX prévoit pour le quatrième trimestre des ventes de cuivre de 635 millions de livres et des ventes d'or de 60 000 onces

** A la dernière clôture, le FCX a progressé de 9,4 % depuis le début de l'année