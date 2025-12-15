 Aller au contenu principal
Macron attendu à Berlin lundi soir pour une réunion sur l'Ukraine
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:43

Le président français Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est attendu lundi à Berlin pour une réunion de travail consacrée à la situation en Ukraine, annonce l'Elysée.

"Le président de la République réaffirmera la détermination de la France à poursuivre son engagement pour la paix et la sécurité pour l’Ukraine et en Europe", peut-on lire dans un communiqué.

Ce déplacement intervient alors que les discussions de paix se sont poursuivies lundi dans la capitale allemande entre Volodimir Zelensky et la délégation américaine pour trouver un accord de paix avec la Russie.

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont également annoncés lundi soir à Berlin, de même que les dirigeants du Royaume-Uni, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne et de Suède.

(Reportage par John Irish, rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
