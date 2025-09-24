 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 831,96
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Freeport-McMoRan prévoit une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le minier Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les ventes consolidées soient inférieures d'environ 4 % pour le cuivre et de près de 6 % pour l'or au troisième trimestre, par rapport à ses prévisions antérieures.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
9 900,00 USD LME -0,22%
FREEPORT MCMORAN
45,390 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Or
3 764,98 USD Six - Forex 1 +0,02%
Pétrole Brent
68,57 USD Ice Europ +1,15%
Pétrole WTI
64,35 USD Ice Europ +1,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank