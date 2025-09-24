Freeport-McMoRan prévoit une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre

Le minier Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les ventes consolidées soient inférieures d'environ 4 % pour le cuivre et de près de 6 % pour l'or au troisième trimestre, par rapport à ses prévisions antérieures.