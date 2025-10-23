Freeport-McMoRan : la hausse des prix du cuivre compense les difficultés rencontrées à Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Freeport-McMoRan FCX.N a affiché un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre jeudi, la hausse des prix du cuivre ayant compensé la baisse de la production après que la société a suspendu les opérations à sa mine phare de Grasberg en raison de la mort de sept travailleurs . Les actions du mineur basé à Phoenix ont gagné 3,3 % à 42,10 $ dans les échanges du matin. Les prix moyens du cuivre ont augmenté au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, soutenus par des signes d'amélioration de la demande en Chine, consommateur clé. Le prix moyen trimestriel réalisé par Freeport pour le cuivre était de 4,68 $ la livre, soit une augmentation d'environ 9 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 50 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 41 cents, selon les données compilées par LSEG. Freeport-McMoRan avait mis en garde contre une baisse des ventes due à un arrêt de près d'un mois des activités de sa mine de Grasberg en Indonésie - la deuxième mine de cuivre et la plus grande mine d'or du monde - après qu'environ 800 000 tonnes de boue ont inondé le site le mois dernier. D'importantes coulées de boue ont piégé sept travailleurs sous terre, dont la mort a été confirmée par l'entreprise au début du mois . La société minière avait déclaré qu'un redémarrage progressif et une montée en puissance des opérations pourraient ne pas avoir lieu avant la mi-2026.

Elle prévoit pour le quatrième trimestre des ventes de cuivre de 635 millions de livres et des ventes d'or de 60 000 onces, toutes deux inférieures à ce qu'elle avait annoncé un an plus tôt, en raison de la suspension. Chris LaFemina, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'objectif était encore réalisable, "mais le risque perçu de l'exploitation de Grasberg est susceptible d'être un obstacle semi-permanent" pour la société.

La production de cuivre de Freeport s'est élevée à 912 millions de livres récupérables au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. La production d'or s'élevait à 287 000 onces récupérables, soit une baisse de 37,1 % par rapport à l'année précédente. La société n'a pas organisé de conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi pour discuter des résultats et prévoit d'en organiser une le mois prochain, une fois que l'enquête sur l'accident de Grasberg sera terminée.