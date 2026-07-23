Freeport-McMoRan dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours du cuivre.

Le plus grand producteur de cuivre coté en bourse au monde a annoncé un bénéfice ajusté de 74 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 59 centimes, selon les données compilées par LSEG.