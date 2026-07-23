 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza: la sécurité alimentaire s'améliore mais reste fragile, selon l'ONU
information fournie par AFP 23/07/2026 à 15:26
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Des Palestiniens déplacés reçoivent de la nourriture dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 22 avril 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Des Palestiniens déplacés reçoivent de la nourriture dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 22 avril 2026 ( AFP / Eyad Baba )

La sécurité alimentaire et la nutrition infantile se sont améliorées dans toute la bande de Gaza mais restent fragiles car un seul point de passage pour l'aide est ouvert, a indiqué jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM).

Un nouveau rapport "fait état d'une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition infantile dans toute la bande de Gaza", mais l'ONU a "averti que ces progrès (...) restent fragiles", indique un communiqué de l'agence onusienne dont le siège est à Rome.

"Bien que l'accès à Gaza se soit amélioré, un seul point de passage (...) situé au sud de Gaza, reste ouvert, ce qui limite l'acheminement des biens essentiels susceptibles de contribuer au redressement et laisse la majorité de la population dépendante de l'aide humanitaire", poursuit le PAM.

L'aide alimentaire et nutritionnelle a connu une augmentation "significative" depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu en octobre 2025, assure l'agence.

"Rien qu'en mai 2026, les colis alimentaires ont permis de venir en aide à environ 1,5 million de personnes, une aide financière a été offerte à environ 700.000 bénéficiaires", précise-t-elle, ajoutant que "l'aide nutritionnelle a concerné 60% des enfants de moins de 5 ans".

A la mi-juin, Tom Fletcher, chef des opération humanitaires de l'ONU à Gaza, avait plaidé pour l'ouverture de tous les points de passage vers l'enclave palestinienne et la "levée immédiate des restrictions israéliennes" pour l'entrée de produits de première nécessité comme les équipements médicaux, les pièces détachées pour les systèmes d'assainissement ou le carburant.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank