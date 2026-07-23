Gaza: la sécurité alimentaire s'améliore mais reste fragile, selon l'ONU

Des Palestiniens déplacés reçoivent de la nourriture dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 22 avril 2026 ( AFP / Eyad Baba )

La sécurité alimentaire et la nutrition infantile se sont améliorées dans toute la bande de Gaza mais restent fragiles car un seul point de passage pour l'aide est ouvert, a indiqué jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM).

Un nouveau rapport "fait état d'une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition infantile dans toute la bande de Gaza", mais l'ONU a "averti que ces progrès (...) restent fragiles", indique un communiqué de l'agence onusienne dont le siège est à Rome.

"Bien que l'accès à Gaza se soit amélioré, un seul point de passage (...) situé au sud de Gaza, reste ouvert, ce qui limite l'acheminement des biens essentiels susceptibles de contribuer au redressement et laisse la majorité de la population dépendante de l'aide humanitaire", poursuit le PAM.

L'aide alimentaire et nutritionnelle a connu une augmentation "significative" depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu en octobre 2025, assure l'agence.

"Rien qu'en mai 2026, les colis alimentaires ont permis de venir en aide à environ 1,5 million de personnes, une aide financière a été offerte à environ 700.000 bénéficiaires", précise-t-elle, ajoutant que "l'aide nutritionnelle a concerné 60% des enfants de moins de 5 ans".

A la mi-juin, Tom Fletcher, chef des opération humanitaires de l'ONU à Gaza, avait plaidé pour l'ouverture de tous les points de passage vers l'enclave palestinienne et la "levée immédiate des restrictions israéliennes" pour l'entrée de produits de première nécessité comme les équipements médicaux, les pièces détachées pour les systèmes d'assainissement ou le carburant.