Freeport-McMoRan chute en raison de la baisse de sa production de cuivre et d'or au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du mineur Freeport-McMoRan

FCX.N en baisse de 1,1 % à 59,99 $ avant le marché

** La production de cuivre au quatrième trimestre a baissé de 38,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 640 millions de livres récupérables, en raison du désastre de l'écoulement de boue à la mine de Grasberg

** La production d'or a également été touchée, en baisse d'environ 85 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 65 000 onces récupérables au quatrième trimestre

** La société affiche un bénéfice ajusté de 47 cents par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 29 cents par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le prix moyen réalisé pour le cuivre était de 5,33 $ la livre au quatrième trimestre, contre 4,15 $ la livre un an plus tôt

** FCX a augmenté de plus de 30 % en 2025

