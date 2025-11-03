Freeport LNG au Texas reprend ses activités après une panne d'électricité, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Freeport LNG: interruption de l'alimentation électrique samedi

*

Les responsables de Freeport ne font aucun commentaire sur la panne

*

Le flux de gaz vers Freeport devrait atteindre 1,0 milliard de pieds cubes par jour lundi

*

L'arrêt et le redémarrage de Freeport affectent les prix du gaz aux États-Unis et en Europe

(Plus de détails)

L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel lundi, selon les données de la société financière LSEG et les déclarations de l'entreprise auprès des régulateurs environnementaux de l'État, ce qui indique qu'elle est de nouveau en service après une panne majeure survenue samedi. Freeport est l'une des usines américaines d'exportation de gaz naturel liquéfié les plus surveillées au monde, car les démarrages et les arrêts de ses opérations provoquent souvent des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la baisse de la demande de combustible provenant de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL sur les marchés mondiaux.

Les prix à terme aux États-Unis NGc1 ont grimpé d'environ 2 % pour atteindre un sommet de sept mois lundi, en partie à cause de la panne de Freeport.

Les prix en Europe TRNLTTFMc1 , cependant, ont également augmenté d'environ 2 % pour des raisons qui n'y sont pas nécessairement liées. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré aux régulateurs environnementaux du Texas que les trois trains de liquéfaction de l'usine s'étaient arrêtés samedi en raison d'une interruption de l'alimentation électrique.

Les responsables de Freeport n'ont fait aucun commentaire sur cette dernière panne.

LSEG a déclaré que le gaz acheminé vers Freeport était en bonne voie pour atteindre 1,0 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) lundi, contre 0,4 bcfd dimanche et une moyenne de 1,8 bcfd entre le 25 et le 31 octobre.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,4 milliards de pieds cubes de gaz en GNL. Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.