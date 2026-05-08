Freeport Indonesia reporte la remise en service de la mine de cuivre de Grasberg à 2028, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Freeport-McMoRan FCX.N a repoussé d'un an la remise en service de sa mine de cuivre phare de Grasberg, en Indonésie, et vise désormais un retour à pleine production début 2028, a rapporté jeudi Bloomberg News.
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