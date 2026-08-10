L'AfD favorite dans l'est de l'Allemagne malgré le scepticisme des économistes

L'AfD a le vent en poupe dans l'est de l'Allemagne à l'approche des élections, malgré des programmes économiques en décalage avec la réalité

par Maria Martinez

Dans le Land de Saxe-Anhalt, dans l'est de Allemagne, le dirigeant d'entreprise d'énergies ‌renouvelables Lars Gottschligg ne se montre pas inquiet face à la montée du parti d'extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) et continue d'investir dans ses projets.

Ayant acheté un bâtiment abandonné dans la région pour le ​transformer en infrastructure produisant et stockant de l'énergie, abritant des centres de données et permettant de recharger des voitures électriques, le dirigeant de SSC Hydrovent estime avoir transformé un lieu de "désuétude en un lieu tourné vers l’avenir".

Mais à l’approche des élections régionales du 6 septembre, Lars Gottschligg ne frémit pas lorsqu'on évoque les 41% d'intentions de vote pour l'AfD en Saxe-Anhalt, malgré les ambitions du parti d'accorder un rôle ​plus important aux sources d’énergie conventionnelles et de réduire le soutien aux énergies renouvelables.

"Les gens à qui je parle - et je partage moi-même ce sentiment - n’en ont pas peur", a déclaré Lars Gottschligg au sujet du parti d'extrême droite. "(L’AfD) va apporter beaucoup de changements - en ​fait, elle est déjà en train de le faire", a-t-il ajouté.

Alors qu’en Allemagne de l’ouest, une grande ⁠partie du soutien à l’AfD découle de l’opposition à l’immigration, les experts estiment que dans l’est du pays, cette question revêt moins d’importance.

L'EST DE L'ALLEMAGNE SE SENT ENCORE À LA TRAÎNE

Des ‌études suggèrent que la montée en puissance de l’AfD est alimentée par un sentiment persistant de désavantage économique, 36 ans après la réunification de l’Allemagne, et par un sentiment de négligence de la part d’une classe politique encore largement ancrée à l’ouest.

L’héritage commun des Lander de l’Allemagne de l’est - un déclin démographique, une pénurie ​de main-d’œuvre qualifiée, ainsi qu’un taux de chômage plus élevé et des revenus ‌inférieurs à ceux de l’Allemagne de l’Ouest - seraient ainsi davantage déterminant pour l'AfD dans cette partie du pays.

En Mecklembourg-Poméranie occidentale, où le scrutin ⁠régional se tiendra le 20 septembre, l'AfD est crédité de 36% d'intention de vote.

Les Lander de Saxe-Anhalt et de Mecklembourg-Poméranie comptent parmi les plus durement touchés par la diminution de la population active en Allemagne de l’est, en particulier chez les jeunes.

La population du Mecklembourg-Poméranie occidentale a diminué de près d’un cinquième depuis la réunification. La Saxe-Anhalt compte quant à elle la plus forte proportion de personnes en âge ⁠de prendre leur retraite en Allemagne.

"La main-d’œuvre ‌est le facteur de production le plus rare pour l’avenir du Mecklembourg-Poméranie occidentale", a déclaré Oliver Holtemoeller, de l’Institut de recherche économique de Halle. Le PIB par ⁠habitant n’y atteint qu’environ 76% de la moyenne nationale, et la productivité du travail environ 86%, a-t-il précisé.

Une étude de l’institut de recherche économique DIW Berlin montre que les Lander désertés par les jeunes ‌diplômés et peuplés par une majorité de personnes âgées de plus de 60 ans sont ceux où l'AfD obtient des scores nettement plus élevés.

L'AFD PEUT-ÊTRE PAS EN MESURE DE ⁠RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE L'EST ALLEMAND

Guido Friebel, chef de projet à la Fondation Rockwool de Berlin et professeur à l’université Goethe de Francfort, ⁠a déclaré que "de nombreuses personnes en Allemagne de l’est ‌ont encore le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas entendues par les responsables politiques".

Cependant, les économistes estiment que les politiques de l’AfD auraient des conséquences particulièrement négatives pour l’est du pays, moins développé ​sur le plan économique.

"Même si une grande partie du mécontentement des habitants des régions où l’AfD est forte ‌est compréhensible, ce sont eux-mêmes qui se porteraient le plus de tort en votant pour l’AfD", a déclaré Marcel Fratzscher, président du DIW Berlin.

Une étude menée par son institut explique que cela tient au fait que, dans les zones où ​le soutien à l’AfD est disproportionné, les entreprises sont généralement plus petites que dans l'ouest de l'Allemagne, les travailleurs moins qualifiés et les perspectives économiques plus limitées.

Selon les estimations du DIW, si les politiques de l’AfD étaient mises en œuvre - notamment la sortie de l’euro et de l’Union européenne, l’arrêt de l’immigration et la réduction des dépenses publiques - , la Saxe-Anhalt perdrait en moyenne 1.600 euros de revenu ⁠annuel par habitant et 10.000 emplois.

Mais pour Hans-Thomas Tillschneider, vice-président de l’AfD en Saxe-Anhalt, ces études sont inexactes.

"Si l’AfD était en mesure de mettre en œuvre ses mesures, telles que la suppression de toutes les taxes sur le CO₂ et la levée des sanctions contre la Russie, il en résulterait une baisse spectaculaire du coût de toutes les formes d’énergie, une forte hausse du commerce extérieur et, par conséquent, un essor économique massif", indique-t-il.

Lars Gottschligg, avec ses projets d’énergies renouvelables, pourrait ainsi se retrouver entravé par les politiques de l’AfD, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles à forte empreinte carbone.

Mais il affirme n’avoir rien à craindre : "Les gens veulent un environnement sain et une énergie abordable", explique-t-il. "Si les énergies renouvelables sont économiquement viables, je ne pense pas que même un gouvernement AfD s'y opposerait."

(Reportage de ​Maria Martinez ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)