Un panneau indiquant « Wall Street » près de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

par Augustin Turpin

Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes évoluent dans le ‌désordre à mi-séance, alors que la confusion demeure sur les négociations au Moyen-Orient autour de la réouverture du détroit d'Ormuz, maintenant les cours du pétrole à un niveau élevé, tandis que ​l'attentisme est de mise au lancement d'une semaine chargée en indicateurs économiques majeurs.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street presque stable (-0,04%) pour le Dow Jones, en lègère hausse de 0,09% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,3% pour le Nasdaq.

À Paris, vers 10h40 GMT, le CAC 40 gagne 0,04% à 8.718,08 points, tandis que le Dax avance ​de 0,45% à Francfort et que le FTSE 100 londonien cède 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,42% et le Stoxx 600 0,14%.

Bien que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a réaffirmé ​dimanche qu'un accord entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz en était aux "dernières étapes", ⁠Téhéran maintient ne pas être en négociations avec les États-Unis sur la réouverture de cette voie maritime essentielle et n'en entamerait pas tant que Washington continuera à enfreindre ‌l'accord provisoire signé en juin entre les deux belligérants.

En l'absence d'avancées tangibles au Moyen-Orient, les cours du pétrole restent stables, ce qui pourrait apaiser les craintes de voir une flambée prolongée alimenter l'inflation, une évolution susceptible d'encourager les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt. Dans l'attente d'indications ​supplémentaires sur la trajectoire des taux, la prudence domine.

"Les marchés traversent simplement ‌une période d'assimilation et d'attentisme", selon Kiran Ganesh, directeur général et responsable mondial de la communication en matière d'investissement chez ⁠UBS.

Alors que le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, a déjà fait connaître son manque d'enthousiasme pour les indications prospectives, les investisseurs seront particulièrement attentifs cette semaine à deux statistiques clef sur l'inflation américaine : les prix à la consommation (CPI) mercredi et les prix à la production (PPI) jeudi.

"Cette semaine, toute l'attention sera résolument tournée vers le CPI américain du mois ⁠de juillet, qui pourrait jouer un rôle ‌déterminant dans l'évolution des anticipations concernant la réunion du FOMC de septembre", déclarent les analystes de Deutsche Bank Research dans une note.

Les anticipations d'une ⁠hausse des taux d'intérêt à court terme se sont toutefois atténuées vendredi après les données de l'emploi américain pour la mois de juillet. Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs ‌tablent actuellement sur une probabilité de 44% d'une hausse des taux en septembre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment européen des valeurs technologiques ⁠mène les gains et emporte 1,39%, porté par une progression de 3,3% pour Infineon, le fabricant allemand de puces ayant lancé ⁠un programme de rachat d'actions à durée ‌limitée.

À Paris, les groupes de semiconducteurs STmicroelectronics et Soitec gagnent 2,17% et 4,53%, se hissant en tête du CAC 40 et du SBF 120 respectivement.

Les valeurs des médias sont en revanche ​à la peine, l'indice abandonnant 0,59% avec des pertes de 0,57% à 2,77% pour WPP, Publicis ‌et Pearson.

L'équipementier automobile allemand Aumovio gagne 2,0% à la faveur d'un relèvement de recommandation par Bernstein, tandis que l'embouteilleur Coca-Cola HBC perd 3,47% à la suite d'une dégradation par BNP Paribas.

TAUX/CHANGES

Les investisseurs digèrent lundi les données ​américaines publiées vendredi dernier, qui ont révélé des pertes d'emplois inattendues aux Etats-Unis le mois dernier, tempérant les prévisions d'une hausse des taux directeurs de la Fed lors de sa réunion de septembre en attendant les données d'inflation plus tard cette semaine.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,03% à ⁠1,1555 dollar.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 0,2 point de base (pb) à 4,6597% et le deux ans de 1,0 pb à 4,2139%.

Le Bund allemand à dix ans prend 0,7 pb à 3,1364% et le deux ans 1,9 pb à 2,7512%.

PÉTROLE

Les prix de l'or noir sont pratiquement inchangés, les progrès des négociations sur les nouvelles voies de navigation dans le détroit d'Ormuz étant tempérés par l'intransigeance de l'Iran, qui exige que les États-Unis remplissent certaines conditions avant qu'une réouverture ne puisse être envisagée.

Le Brent progresse de 1,29% à 84,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,23% à 79,14 dollars.

PLUS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS À L'AGENDA DU 10 AOÛT:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)