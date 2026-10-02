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Freeport en hausse, la montée en puissance de la mine en Indonésie se poursuit comme prévu
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions de Freeport-McMoRan FCX.N progressent de 2,8 % à 71,19 dollars

** Le groupe minier américain spécialisé dans le cuivre indique que la montée en puissance de la mine de cuivre et d’or de Grasberg, en Indonésie, se déroule conformément aux prévisions

** La société maintient ses prévisions d'atteindre 80 % de sa capacité à la mi-2027, et d'approcher sa pleine capacité d'ici fin 2027

** La société indique que la production consolidée de cuivre au troisième trimestre, d’environ 830 millions de livres, est conforme aux prévisions; les performances relativement meilleures des activités internationales ont compensé une production légèrement en baisse aux États-Unis

** La production consolidée d’or au troisième trimestre, d’environ 230 000 onces, a presque répondu aux attentes

** La société estime que les ventes de cuivre du troisième trimestre sont conformes aux prévisions de juillet, mais que celles d’or sont en deçà des prévisions en raison de livraisons reportées

** En tenant compte des fluctuations boursières, le titre affiche une hausse de 36,40 % depuis le début de l’année

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