Freeport affirme que la reprise de Grasberg ne sera pas reportée à 2028 et maintient ses prévisions pour 2027

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* Freeport dément les informations faisant état d'un retard dans la remise en service de Grasberg

* Grasberg est la deuxième plus grande mine de cuivre au monde

* Freeport indique à Reuters que la reprise complète est toujours prévue d'ici fin 2027

* L'action Freeport progresse de 5 % grâce à la hausse des cours du cuivre

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Ernest Scheyder

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré lundi qu'elle prévoyait toujours que la mine de cuivre et d'or de Grasberg, en Indonésie, reprenne sa pleine production d'ici fin 2027, réitérant ainsi un plan présenté le mois dernier et contredisant les informations selon lesquelles la reprise pourrait s'étendre jusqu'en 2028.

Grasberg, la deuxième plus grande mine de cuivre et la plus grande mine d'or au monde, a été frappée par une énorme coulée de boue en septembre dernier, qui a coûté la vie à sept travailleurs et entraîné l'arrêt des opérations pendant près d'un mois.

Fin avril, Freeport a déclaré que la remise en état du site prenait plus de temps que prévu et a revu à la baisse ses prévisions selon lesquelles 85 % de la production serait rétablie d'ici le second semestre, indiquant que ce chiffre serait désormais de 65 %. Les dirigeants de Freeport ont déclaré que l'exploitation serait pleinement rétablie d'ici la fin de 2027.

La semaine dernière, le directeur indonésien de PT Freeport Indonesia, la société propriétaire de la mine, a déclaré que la reprise complète de la production pourrait être reportée à 2028.

Cette nouvelle a propulsé les cours du cuivre CMCU3 à leur plus haut niveau en trois mois, les marchés ayant intégré ce qui semblait être un nouveau choc d'offre dans un contexte de forte hausse de la demande pour le métal rouge .

PT Freeport Indonesia est contrôlée majoritairement par des entités gouvernementales indonésiennes qui détiennent une participation de 51,24 %, contre 48,76 % pour Freeport. Basée à Phoenix, Freeport gère les opérations de Grasberg.

“Les progrès de la montée en puissance de PT Freeport Indonesia et les plans miniers révisés ont été divulgués le 23 avril dans le cadre de la publication des résultats de Freeport”, a déclaré Freeport dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters. “Les titres des médias sont trompeurs, car ces informations ont été rendues publiques il y a plus de deux semaines.”

Interrogé sur la divergence entre les déclarations du siège de Freeport à Phoenix et celles des opérations en Indonésie, un porte-parole de Freeport a déclaré que s’il y avait eu un retard supplémentaire, la société en aurait informé les marchés.

Freeport a déposé vendredi un rapport trimestriel auprès des autorités de régulation américaines, réitérant l'échéance de 2027.

La directrice générale de Freeport, Kathleen Quirk, prévoit d'évoquer les activités de Grasberg mardi lors de la conférence mondiale sur les métaux, les mines et l'acier organisée par Bank of America, a indiqué la société.

L'action Freeport a gagné 5 % lundi, à 64,75 dollars, tandis que les cours du cuivre CMCU3 progressaient de plus de 2,5 %.