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Frappes aériennes russes sur des infrastructures portuaires dans la région d'Odessa - gouverneur
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 08:19

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Une vague de frappes aériennes a visé des infrastructures industrielles et portuaires dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré lundi le gouverneur Oleh Kiper sur l'application de messagerie Telegram.

Tous les incendies provoqués par ces frappes ont été éteints à ce stade, a-t-il ajouté.

Une frappe aérienne russe sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a de son côté fait un mort et six blessés, a déclaré dimanche soir le maire Ihor Terekhov sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a confirmé sur Telegram avoir frappé le port de Vylkove, des dépôts de carburant à Chornomorsk et des navires de fret, tous situés dans la région d'Odessa, ainsi qu'une centrale électrique dans la région de Kharkiv, qui, selon lui, étaient utilisés à des fins militaires.

La Russie a déclaré samedi qu'elle continuerait à mener des frappes sur Kyiv et d'autres villes ukrainiennes, exhortant les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter la capitale ukrainienne.

En réponse à cela, l'Ukraine va intensifier ses attaques contre les raffineries russe sans pour autant prendre pour cible les civils, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo, Version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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