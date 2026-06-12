Fraport renoue avec la croissance de son trafic en mai, le titre grimpe

Le groupe allemand Fraport, propriétaire de l'aéroport de Francfort, brille en Bourse ce vendredi après avoir annoncé un retour à la croissance de son trafic passagers sur le mois de mai.

Grâce à un calendrier favorable, chargé non seulement en jours fériés mais aussi en vacances scolaires, le groupe a accueilli quelque 5,7 millions de passagers le mois dernier sur son hub de Francfort, ce qui représente une augmentation de 2,7% d'une année sur l'autre.

Fraport renoue ainsi avec la croissance après avoir enregistré un recul de 11% de son trafic passagers au mois d'avril.

Les infrastructures de son portefeuille international se sont également bien comportées, qu'il s'agisse de l'aéroport de Ljubljana en Slovénie ( 11,2%), de ses deux aéroports brésiliens - Fortaleza et Porto Alegre ( 5,7%), ou de celui de Lima, au Pérou, où le trafic ressort en hausse de 1,3%.

Au total, au niveau du groupe, le trafic s'est accru de 1,9% à 17,1 millions de passagers en mai.

Les analystes restent confiants

Le volume de marchandises (fret et courrier aériens) s'est contracté de 1,3% pour atteindre 176 725 tonnes métriques, reflétant le ralentissement de l'économie mondiale dû à la persistance du conflit au Moyen-Orient.

"Nous restons positifs sur le dossier dans une optique de long terme, au vu de sa valorisation attractive alors que le flux de trésorerie disponible (FCF) devrait profiter du relèvement des prix et d'un reflux des dépenses d'investissements", commentent les analystes de Jefferies, à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 95 euros.

Vers 16h00, le titre Fraport s'octroyait 4,8% à 69,8 euros à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice MDAX des moyennes capitalisations, qui avançait de 1,7% au même instant.

L'action profite également de l'orientation positive du secteur aérien en général, sur fond de repli des prix du pétrole lié aux espoirs d'un possible accord de paix à venir entre les Etats-Unis et l'Iran.