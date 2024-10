Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fraport: l'UE autorise la création d'une société commune information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par TAV Havalimanlari Holding, basée en Turquie, et controlée par Aéroports de Paris, basée en France et Fraport, basée en Allemagne.



La transaction concerne principalement le marché des exploitations des aéroports.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'impact limité sur l'Espace économique. La transaction notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.





