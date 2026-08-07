Fraport en léger repli post-résultats, les analystes divergent

Le gestionnaire aéroportuaire a publié hier des résultats semestriels contrastés : si le groupe profite de la croissance du trafic de ses plateformes internationales, l'aéroport de Francfort reste pénalisé par les grèves et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Après avoir lâché 0,8% hier, le titre reculait de 0,6% en début d'après-midi.

Fraport a annoncé hier avoir enregistré un chiffre d'affaires de 2,069 MdsEUR à l'issue du premier semestre de son exercice comptable 2026, en hausse de 4% sur un an et légèrement supérieur au consensus S&P (2,027 MdsEUR). De son côté, l'EBITDA progresse de 3,8%, à 582,3 MEUR, surpassant aussi légèrement les attentes (576 MEUR).

Le bénéfice net recule toutefois de 47,7%, à 51,6 MEUR, notamment en raison d'une augmentation de 43,2 MEUR des charges d'intérêts liée à l'achèvement des nouveaux terminaux de Lima et Francfort.

Le trafic passagers diminue de 0,8% à Francfort, où près de 700 000 voyageurs ont été affectés par les seules grèves chez Lufthansa, tandis que la plupart des aéroports internationaux du groupe enregistrent une croissance.

Fraport maintient ses prévisions pour 2026 et table sur environ 63,2 millions de passagers à Francfort, soit un niveau proche de celui de 2025.

L'EBITDA annuel devrait dépasser celui de l'exercice précédent et atteindre jusqu'à environ 1,5 MdEUR, contre 1,44 MdEUR en 2025. Le bénéfice net devrait en revanche reculer sur un an, sous l'effet de charges d'intérêts ainsi que de dépréciations et amortissements plus élevés.

A la suite de cette publication, DZ Bank confirme son conseil "achat" sur le titre Fraport, mais abaisse légèrement sa cible, de 93 à 90 EUR.

Le broker considère que la faiblesse du trafic à Francfort est de mieux en mieux compensée par la solidité des activités internationales et juge positive la confirmation des objectifs annuels du groupe. L'analyste estime par ailleurs que la baisse attendue des investissements devrait soutenir l'amélioration structurelle du free cash-flow et le désendettement.

Enfin, DZ Bank voit dans le Terminal 3 un moteur de croissance à moyen et long terme, avec un potentiel supplémentaire dans les activités Aviation, Retail et immobilières

En revanche, mwb research est beaucoup plus prudent et confirme sa note "vente" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 62 EUR. Le broker met en avant la faiblesse persistante de l'activité à Francfort qui, selon lui, rend les objectifs financiers 2026 vulnérables, malgré la bonne tenue des actifs internationaux.

Il estime en effet que la dépendance à la surperformance des activités internationales, moins rentables, pour compenser le ralentissement du coeur domestique à plus forte marge constitue un challenge difficile.

Le bureau d'études souligne également la pression liée au Terminal 3, dont l'ouverture entraîne une hausse des amortissements, tandis que l'endettement reste élevé avec un ratio dette nette/EBITDA de 6,0x.

Hier, Egor Sonin, analyste en charge du dossier chez AlphaValue rappelait hier que la dette nette de Fraport avait atteint 8,69 MdsEUR et devrait diminuer d'environ 500 MEUR au second semestre pour atteindre l'objectif de fin d'année.