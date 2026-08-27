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François Villatte nommé directeur distribution France chez Allianz Commercial
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 17:06
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Allianz Commercial fait part de la nomination de François Villatte au poste de directeur distribution pour la France. Il prendra ses fonctions chez Allianz Commercial dès que ses engagements professionnels actuels auront pris fin, au plus tard en janvier 2027.

En charge de la définition de la stratégie de distribution et de la mise en oeuvre des initiatives clés en matière de développement commercial, François Villatte sera directement rattaché à Christophe Zaniewski, directeur général d'Allianz Commercial France.

François Villatte était jusqu'à présent, et depuis 2023, directeur commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez AIG. Il avait auparavant exercé des fonctions similaires pendant dix ans chez Zurich France. Il a débuté sa carrière en 2003 chez RSA.

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