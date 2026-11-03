Franck Sabbah monte sa société

Après 25 ans dans la gestion d’actifs, Franck Sabbah lance sa société, Solid 3, annonce-t-il sur Linked-In. Basée à Genève, la nouvelle entité se donne pour mission d’accompagner un nombre limité de sociétés de gestion spécialisées dans leur développement en Suisse. « Notre objectif est de les faire connaître auprès des investisseurs institutionnels et professionnels afin de créer des relations de long terme », écrit-il.

Ce choix fait suite à la décision de Berenberg, l’ancien employeur de Franck Sabbah, de mettre fin à ses activités de distribution en gestion d’actifs hors d’Allemagne. L’intéressé avait bâti cette activité depuis 2016. Avant ses 10 ans chez Berenberg, Franck Sabbah avait dirigé l’activité d’overlay de change chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Solid 3 accompagne d’ores et déjà le spécialiste des devises 7orca (23 milliards d’euros d’encours) et la boutique actions européennes Indépendance AM (2,5 milliards) dans leur distribution en Suisse.

D’ici cinq ans, Franck Sabbah aimerait disposer d’équipes à Genève et à Zurich et ajouter trois ou quatre partenaires aux relations existantes, selon un article de Finews . Une présence à Paris ou dans une autre place européenne pourrait suivre plus tard. Pour l’heure, la priorité reste la Suisse.

Laurence Marchal