 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,00
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Francisco Partners rachète Jamf dans le cadre d'une opération de privatisation de 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 8)

Jamf JAMF.O a déclaré mercredi que la société de capital-investissement Francisco Partners a accepté de privatiser le fabricant de logiciels de gestion de périphériques dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2,2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15% dans les échanges avant le marché.

Vista Equity Partners, qui a acquis une participation majoritaire dans Jamf en 2017 et détient environ 34% de la société, sortira de ses investissements à la clôture de l'opération.

Le prix de l'offre de 13,05 $ représente une prime de près de 24% par rapport au prix de clôture de Jamf le 11 septembre, avant les rapports de vente potentielle.

Reuters a rapporté mardi que Francisco Partners est proche d'un accord pour acheter la société, citant des personnes familières avec le sujet .

Jamf fournit des solutions de gestion et de sécurité des appareils qui permettent aux équipes informatiques de gérer à distance et à grande échelle les appareils Apple, notamment les MacBooks, les iPads et les iPhones.

Bien que son chiffre d'affaires ait augmenté de 15 % d'une année sur l'autre pour atteindre 176,5 millions de dollars au deuxième trimestre et qu'elle ait revu à la hausse ses prévisions pour l'année, Jamf a eu du mal à être rentable. La société, qui est entrée en bourse en juillet 2020, a vu ses actions chuter d'environ 21 % cette année.

Citi est la banque conseil exclusive de Jamf pour l'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

JAMF HOLDING
11,1500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank