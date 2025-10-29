Francisco Partners rachète Jamf dans le cadre d'une opération de privatisation de 2,2 milliards de dollars

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 8)

Jamf JAMF.O a déclaré mercredi que la société de capital-investissement Francisco Partners a accepté de privatiser le fabricant de logiciels de gestion de périphériques dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2,2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15% dans les échanges avant le marché.

Vista Equity Partners, qui a acquis une participation majoritaire dans Jamf en 2017 et détient environ 34% de la société, sortira de ses investissements à la clôture de l'opération.

Le prix de l'offre de 13,05 $ représente une prime de près de 24% par rapport au prix de clôture de Jamf le 11 septembre, avant les rapports de vente potentielle.

Reuters a rapporté mardi que Francisco Partners est proche d'un accord pour acheter la société, citant des personnes familières avec le sujet .

Jamf fournit des solutions de gestion et de sécurité des appareils qui permettent aux équipes informatiques de gérer à distance et à grande échelle les appareils Apple, notamment les MacBooks, les iPads et les iPhones.

Bien que son chiffre d'affaires ait augmenté de 15 % d'une année sur l'autre pour atteindre 176,5 millions de dollars au deuxième trimestre et qu'elle ait revu à la hausse ses prévisions pour l'année, Jamf a eu du mal à être rentable. La société, qui est entrée en bourse en juillet 2020, a vu ses actions chuter d'environ 21 % cette année.

Citi est la banque conseil exclusive de Jamf pour l'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026.