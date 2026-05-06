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France : vif rebond de la production industrielle en mars
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:08

En mars 2026 en France, la production augmente nettement dans l'industrie manufacturière ( 1,2%) après avoir été quasi stable le mois précédent (-0,1%), et rebondit dans l'ensemble de l'industrie ( 1% après -0,9% en février), selon l'Insee.

La production augmente dans toutes les grandes branches de l'industrie manufacturière. En particulier, elle rebondit dans la fabrication de matériels de transport ( 2,3%) et de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques ( 1,6%).

La production accélère fortement dans la cokéfaction et le raffinage ( 6,3% après 1,6%), où elle atteint son plus haut niveau depuis mai 2019. Dans les industries extractives, énergie et eau, elle rebondit légèrement ( 0,3% après -3,4%).

La production du 1er trimestre 2026 est supérieure de 0,9% à celle du 1er trimestre 2025 dans l'ensemble de l'industrie, et de 1,5% dans l'industrie manufacturière. Sur cette période, elle augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport ( 10,6%).

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