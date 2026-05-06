France : vif rebond de la production industrielle en mars
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:08
La production augmente dans toutes les grandes branches de l'industrie manufacturière. En particulier, elle rebondit dans la fabrication de matériels de transport ( 2,3%) et de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques ( 1,6%).
La production accélère fortement dans la cokéfaction et le raffinage ( 6,3% après 1,6%), où elle atteint son plus haut niveau depuis mai 2019. Dans les industries extractives, énergie et eau, elle rebondit légèrement ( 0,3% après -3,4%).
La production du 1er trimestre 2026 est supérieure de 0,9% à celle du 1er trimestre 2025 dans l'ensemble de l'industrie, et de 1,5% dans l'industrie manufacturière. Sur cette période, elle augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport ( 10,6%).
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