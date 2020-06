Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Sanofi va investir €610 mls pour la recherche et la production de vaccins Reuters • 16/06/2020 à 12:28









(Actualisé tout du long avec préciions et citations) PARIS, 16 juin (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi dans un communiqué qu'il allait investir 610 millions d'euros en France pour créer deux nouveaux centres pour la recherche et la production de vaccins, en extension de ses capacités déjà existantes dans le Rhône. Le laboratoire français va consacrer un total de 610 millions d'euros pour créer en France "un nouveau site de production flexible et digitalisé (Neuville-sur-Saône) et un nouveau centre de recherche (Marcy-l'Etoile) dédiés aux vaccins", est-il précisé dans ce communiqué. Le site de Neuville-sur-Saône représente un investissement de 490 millions d'euros sur cinq ans et devrait créer 200 nouveaux emplois, tandis que le nouveau centre de R&D de Marcy-l'Etoile, qui permettra "notamment le développement de vaccins contre les maladies émergentes et les risques pandémiques", représente un investissement de 120 millions d'euros. Pour Paul Hudson, directeur général de Sanofi, cité dans ce communiqué, avec ces investissements, "Sanofi place plus que jamais la France au coeur de sa stratégie, pour en faire son pôle d'excellence mondial dans la recherche et la production de vaccins ". Cette annonce intervient alors qu'Emmanuel Macron est en déplacement ce mardi, en compagnie du DG du laboratoire pharmaceutique français, sur le site de production de vaccins de Sanofi à Marcy-l'Etoile (Rhône), un mois après un accès de tension entre l'Elysée et le patron du laboratoire qui avait évoqué dans la presse une priorité accordée aux Etats-Unis pour l'accès à un éventuel vaccin contre le coronavirus. (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.88%