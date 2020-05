Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Reprise prudente mais nette de l'activité avec le déconfinement-Insee Reuters • 27/05/2020 à 07:34









PARIS, 27 mai (Reuters) - L'activité économique en France semble reprendre son souffle après deux mois au ralenti et apparaît inférieure de 21% à son niveau normal depuis l'allègement du confinement survenu le 11 mai, alors qu'elle était jusque là amputée d'un tiers, signale l'Insee mercredi. "En dépit des incertitudes inhérentes à l'exercice, des tendances assez claires se dégagent, avec notamment une reprise assez nette bien qu'encore partielle de l'activité économique française, et un rebond ponctuellement bien plus vif de la consommation des ménages", souligne l'Insee dans sa nouvelle estimation de l'impact de la crise sanitaire en cours. (Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.