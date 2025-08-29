France : repli de la consommation des ménages en biens en juillet

(AOF) - En juillet, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient sur un mois (-0,3 % en volume après +0,4 % en juin 2025 en données révisées), indique l'Insee. La consommation d'énergie repart à la baisse (-1,7 %), tandis que la consommation alimentaire et celle en biens fabriqués sont stables.
