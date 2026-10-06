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France : recul surprise de la production industrielle
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 08:49

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Dans l'Hexagone, la production industrielle a reculé au mois d'août alors qu'elle était attendue en légère hausse.

Selon l'Insee, cet indicateur s'est affaissé de 0,3% en août, contre des attentes à 0,2%. En outre, les données de juillet ont été révisées à la baisse de -0,4% à -0,6%.

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