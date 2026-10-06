France : recul surprise de la production industrielle

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Dans l'Hexagone, la production industrielle a reculé au mois d'août alors qu'elle était attendue en légère hausse.
Selon l'Insee, cet indicateur s'est affaissé de 0,3% en août, contre des attentes à 0,2%. En outre, les données de juillet ont été révisées à la baisse de -0,4% à -0,6%.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Le groupe bancaire français BPCE a acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à long terme, ont annoncé mardi les deux ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama•06.10.2026•08:59•
Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF. Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement ...
Lire la suite
Depuis que le litre de gazole a franchi la barre des 2 euros en mars, les Français ont tendance à délaisser leur voiture et trouvent d'autres solutions pour se déplacer. Ceux qui le peuvent achètent une voiture électrique, choisissent les transports en commun lorsqu'ils ...
Lire la suite
* RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer