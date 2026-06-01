France/PMI-Le secteur manufacturier enregistre sa première contraction depuis novembre

Le secteur manufacturier français s'est contracté en mai pour la première fois depuis novembre dernier, la flambée des prix de l'énergie et les perturbations des transports liées au conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur l'activité des entreprises, montre une enquête publiée lundi par S&P Global.

L'indice PMI manufacturier final de S&P Global France est tombé à 49,7 points en mai, contre 52,8 en avril, tout en restant supérieur à l'estimation préliminaire, qui le situait à 48,9 points.

Tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction de l'activité, tandis qu'un chiffre supérieur à 50 indique une expansion.

"Les chaînes d'approvisionnement s'adaptent encore à la volatilité induite par la guerre au Moyen-Orient et au choc des prix de l'énergie qui en a résulté", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Par exemple, davantage d'industriels français ont connu des problèmes de livraison et des hausses des prix des intrants qu'en avril – des pressions qui pourraient se traduire par une hausse des prix des biens et des problèmes d'approvisionnement dans l'ensemble de l'économie au cours des prochains mois", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)