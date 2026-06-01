Violences PSG: Bardella parle de "guerre civile", Zemmour "d'ennemi intérieur"

Le président du RN Jordan Bardella à Strasbourg le 20 mai 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Guerre civile", "prédateurs", "demain ils rentreront dans vos appartements"... Jordan Bardella s'est lancé lundi dans une virulente diatribe après les violences intervenues samedi soir lors de la victoire du PSG en Ligue des champions, tout comme Éric Zemmour qui a appelé à "mater l'ennemi intérieur".

"Nous avons vu à l'évidence des scènes de guerre civile", a jugé le patron du RN sur BFMTV/RMC

"On détruit tout sur son passage, on casse les commerces, on casse les abribus, on brûle des voitures et ensuite on pille. Je dis aux Français +réveillez vous+ parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements", a tonné le patron du RN dans une longue diatribe.

"Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues totalement impossible. Il n'y a plus une seule manifestation (...) où l'on voit se reproduire des comportements de prédateurs", a-t-il poursuivi.

"Il n'y a plus un seul village où on est à l'abri de la violence. Donc cette question, elle sera évidemment au cœur de la campagne présidentielle", a-t-il assuré.

Le leader de Reconquête! Eric Zemmour à Paris le 9 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé lundi qu'il y avait eu samedi et dimanche en France "plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%" par rapport à la finale de la Ligue des champions de 2025.

De son côté, le patron de Reconquête Éric Zemmour a attribué sur Sud Radio ces violences à "une jeunesse arabo-musulmane venue des banlieues qui déferle sur Paris".

"Il faut mater l'ennemi intérieur", a-t-il affirmé, en jugeant que les ministres ne faisaient "qu'encadrer une horde de pillards au lieu de rétablir réellement l’ordre".