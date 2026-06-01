SoftBank détrone Toyota et devient la plus grosse capitalisation japonaise

Porté par la course à l'IA, le mastodonte nippon des investisseurs tech a indiqué le mois dernier que son bénéfice annuel net avait quadruplé à 27 milliards d'euros, principalement grâce a sa participation dans OpenAI.

Masayoshi Son, PDG de Softbank, le 1er juin 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant japonais des investissement dans les nouvelles technologies, SoftBank Group, est devenu lundi 1er juin la première capitalisation boursière du pays, dépassant Toyota, alors que l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a brièvement atteint un nouveau record sur fond de boom de l'intelligence artificielle.

L'action de SoftBank , qui est l'un des principaux investisseurs de l'américain OpenAI (ChatGPT), a bondi de plus de 11% lundi à Tokyo, après que son fondateur a annoncé un investissement record de 75 milliards d'euros dans des infrastructures d'intelligence artificielle en France. "Ce sera l'investissement le plus important en Europe dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle : 75 milliards d'euros au total, dont 45 milliards d'ici à 2031, dans les Hauts-de-France", dans le nord, pour la construction de data centers, a déclaré le patron de SoftBank, Masayoshi Son, à La Tribune Dimanche .

Ex-filiale de Toshiba, Kioxia avance ses pions dans la frénésie des puces

Lundi, la capitalisation boursière du groupe a enflé a plus de 47.000 milliards de yens (253 milliards d'euros), tandis que celle de Toyota est tombée a un peu moins de 46.000 milliards de yens après une chute de près de 5% de son titre.

Le troisième groupe le plus valorisé est le fabricant de puces mémoires Kioxia, ex-filiale du conglomérat industriel Toshiba. Son action a grimpé de plus de 8%. La demande mondiale pour ces puces a été portée par la croissance des technologies d'intelligence artificielle. L'indice Nikkei a brièvement dépassé les 67.000 points pour la première fois dans les échanges du matin.