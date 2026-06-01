Les recherches se poursuivent dans le Gers après la disparition de Lyhanna, 11 ans

Un appel à témoin pour retrouver Lyhanna, à Fleurance le 1er juin 2026 dans le Gers ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les gendarmes ont élargi lundi le dispositif de recherches visant à retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans, qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le Gers, où un suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

Dimanche, des habitants de la commune ont participé à une battue organisée par les gendarmes, qui a permis de prélever "un certain nombre d'objets, d'indices" qui sont actuellement analysés par les techniciens en investigation criminelle, a précisé le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers, indiquant "élargir et diversifier le périmètre de recherche".

Lyhanna a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00 devant son collège à Fleurance, un bourg de 6.000 habitants situé à 80km à l'ouest de Toulouse.

Depuis sa disparition, un appel à témoin a été diffusé. Sur le terrain, les enquêteurs ratissent les environs de Fleurance, une rivière et des lacs ont été sondés par des plongeurs, des chiens, des drones et des hélicoptères ont également été mobilisés par la gendarmerie, qui décrit "un engagement maximal".

- Course contre la montre -

Des gendarmes participent aux recherches pour retrouver Lyhanna, à Fleurance, dans le Gers, le 31 mai 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Lundi après-midi, les recherches vont être orientées vers des bois au sud du bourg de Fleurance.

"On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'engager toujours plus de moyens, on sait que le temps passe, c'est le principal ennemi dans toute disparition de personne", a ajouté le colonel de Laforcade.

Les 48 heures de garde à vue du suspect expirant lundi à la mi-journée, une communication de la procureure d'Auch Clémence Meyer est attendue.

Photographie non datée, non localisée de Lyhanna, 11 ans, disparue à Fleurance dans le Gers ( FAMILY HANDOUT / Handout )

Dimanche, elle a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour "enlèvement et séquestration de mineure" et que l'homme de 41 ans interpellé samedi avait déclaré avoir déposé la jeune fille à la piscine de la commune, des déclarations "jugées incohérentes et imprécises", selon Mme Meyer.

La magistrate a souligné que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers la piste d'une départ volontaire.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la base de loisirs où Lyhanna aurait été déposée par le suspect, près de la rivière Gers.

Des habitants de Fleurance, dans le Gers, à la recherche de Lyhanna, 11 ans ( AFP / Matthieu RONDEL )

Alors qu'une centaine d'habitants de Fleurance et des environs ont participé à la battue de dimanche, le colonel de Laforcade a appelé les citoyens à ne pas organiser eux-mêmes des recherches "autonomes" qui "ne seraient pas cadrées par la gendarmerie".

"La recherche citoyenne, c'est un outil extrêmement intéressant, ça permet de couvrir des compartiments de terrain très larges, de façon méticuleuse, rigoureuse", a souligné le colonel, qui n'excluait pas d'en organiser une nouvelle.