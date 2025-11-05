France : moindre contraction du secteur des services en octobre

(AOF) - Les dernières données PMI de S&P Global ont mis en évidence une moindre contraction de l’activité en octobre dans le secteur des services français. L'indicateur ressort à 48, contre 47,1 attendu après 48,5 en septembre. Le PMI Composite S&P Global atteint 47,7, contre 46,8 prévu et après 48,1 le mois précédent.
