France: Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 11,60% en septembre, selon la PFA

Des camions et des voitures circulent sur l'autoroute Paris-Bruxelles au coucher du soleil à Tilloy-lez-Cambrai
Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en septembre de 11,60% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 156.629 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de septembre a compté 22 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 4,06% sur un an, avec 1.234.952 immatriculations, montrent les données.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont augmenté le mois dernier de 6,65% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 10,99% en rythme annuel en septembre.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 61,86% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Camille Raynaud)
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