France: Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 11,60% en septembre, selon la PFA

Des camions et des voitures circulent sur l'autoroute Paris-Bruxelles au coucher du soleil à Tilloy-lez-Cambrai

Les immatriculations ‌de voitures neuves en France ont ​augmenté en septembre de 11,60% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi ​par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 156.629 véhicules ​particuliers dans l'Hexagone le ⁠mois dernier, a rapporté la PFA. ‌Le mois de septembre a compté 22 jours ouvrables cette année, ​comme ‌l'an dernier.

Sur les neuf premiers mois ⁠de l'année, le marché a enregistré une hausse de 4,06% sur un ⁠an, avec ‌1.234.952 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations ⁠de voitures neuves du groupe ‌Stellantis, qui regroupe notamment les ⁠marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ⁠ont augmenté ‌le mois dernier de 6,65% par rapport ​à un ‌an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a ​vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de ⁠10,99% en rythme annuel en septembre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 61,86% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ​Camille Raynaud)