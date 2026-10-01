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Colas (Bouygues) met la main sur Golfe Bois Création
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 09:02

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Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, annonce avoir finalisé l'acquisition de Golfe Bois Création, une entreprise familiale spécialisée dans la création d'espaces verts et l'aménagement d'ouvrages en bois, implantée en Bretagne.

Golfe Bois Création intervient dans la création d'espaces verts, les clôtures et le génie écologique, notamment à travers des marchés d'aménagement et d'entretien d'espaces naturels sensibles. Elle emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,3 MEUR en 2025.

"Reconnue auprès d'une clientèle composée à parts égales d'acteurs publics et privés, l'entreprise dispose d'un positionnement polyvalent lui permettant d'intervenir aussi bien sur de petits projets que sur des marchés plus importants", précise Colas.

L'acquisition de Golfe Bois Création s'inscrit dans la stratégie de diversification de Colas France, qui développe, en complément de son coeur de métier historique dans les travaux routiers et d'infrastructures, de nouvelles expertises répondant aux enjeux d'adaptation des territoires.

L'opération permettra de renforcer ces compétences au sein des établissements de Vannes et Lorient et de consolider le maillage territorial de Colas dans l'Ouest, de Quimper au nord de la Vendée. Elle favorisera également des synergies opérationnelles et commerciales.

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