Siège social de LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi pour la première séance du mois et du dernier trimestre de l'année sur fond de crainte ‌inflationniste persistante après un mois de septembre marqué par une flambée des taux obligataires et des cours du pétrole.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,53% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,51%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,79%. L'indice EuroStoxx 50 ​est attendu en repli de 0,46% et le Stoxx 600 en baisse de 0,55%.

Les investisseurs attendent fébrilement vendredi la publication des chiffres de l'inflation en zone euro alors que les premières données en la matière dans plusieurs pays du bloc monétaire ont montré mercredi une accélération de la hausse des prix.

La publication ce jeudi des indices définitifs donnera un aperçu des pressions inflationnistes sur l'activité des entreprises du secteur manufacturier alors que la version "flash" de l'indice avait montré le mois dernier une stabilité à 52,7, comme en août.

L'indice ISM manufacturier pour le mois de septembre est également attendu aux Etats-Unis alors que l'inflation PCE, pour le mois ​d'août, a offert un peu de soutien mercredi aux actions, en ressortant en dessous des attentes, à 3,4% sur un an. Il reste cependant à un niveau élevé, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant pour objectif une inflation à 2%.

Selon les données compilées par LSEG, les traders estiment désormais à environ 37% la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed en octobre, contre une probabilité d'environ 45% avant la publication des ​données sur le PCE.

Il faudra sans doute attendre la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre pour conforter les ⁠anticipations sur l'évolution des taux directeurs, même si les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage pourraient donner une tendance, après l'enquête le rapport Jolts et l'enquête ADP, publiés dans la semaine.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq ayant ‌terminé en hausse, alors que des données moins élevées qu'attendu sur l'inflation aux Etats-Unis ont éloigné un peu aux yeux des investisseurs le spectre d'une nouvelle hausse des taux de la Fed dès octobre.

L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 443,87 points, à 50.906,05 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 19,30 points, soit 0,25%, à 7.651,54 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 63,52 points (0,24%) à 26.861,06 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 3,3% à 68.956,72 points, ​à un pic de six semaines, soutenu par les prévisions de Micron qui ont fait grimper les cours des valeurs liées ‌aux semi-conducteurs. Le Topix, plus large, a pris 0,57% à 4.131,98 points.

Micron a annoncé mercredi des prévisions de revenus trimestriels supérieures aux attentes et a indiqué que ses clients avaient augmenté leurs engagements, dans le ⁠cadre de ses accords d'approvisionnement à long terme, à 32 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour les puces mémoire destinées à l'IA.

Dans le sillage de Micron, le fabricant japonais d'équipements de test de puces Advantest a bondi de 9,14%, son compatriote spécialisé dans la fabrication de composants électroniques Murata Manufacturing a grimpé de 8,28%, tandis que le fabricant de puces mémoire Kioxia s'est adjugé 5,42%.

"Les résultats de Micron constituent une nouvelle confirmation solide de la demande en matière d'IA et de mémoire, mais les marchés pourraient de plus en plus se demander si nous ne nous rapprochons pas du pic de la pénurie ⁠de mémoire, même si la demande continue de dépasser l'offre", a ‌commenté Charu Chanana, cheffe stratège en investissements chez Saxo.

"Le contexte macroéconomique devient également plus mitigé. La faiblisse des données américaines a quelque peu allégé la pression sur les anticipations concernant la Fed et les taux à court terme, mais les taux à ⁠long terme restent élevés; les inquiétudes liées au coût du capital n'ont donc pas vraiment disparu", a-t-elle ajouté.

Le Kospi sud-coréen a effacé ses pertes initiales et gagne désormais 1,80%, tandis que l'indice boursier de référence à Taïwan avance de 0,86%.

Les marchés chinois sont fermés ce jeudi pour un jour férié.

LES VALEURS A SUIVRE EN ‌EUROPE:

CHANGES

Le dollar avance de 0,13% face à un panier de devises de référence, se rapprochant de son pic de deux mois, soutenu par des rendements élevés des bons du Trésor américain, en partie due aux inquiétudes concernant les pressions persistantes sur les prix mondiaux découlant de ⁠la guerre au Moyen-Orient. Le billet vert a gagné 2% sur l'ensemble du mois de septembre.

L'euro se déprécie de 0,06%, à 1,1321 dollar. La monnaie unique européenne a enregistré une perte de près de ⁠2,5% en septembre, sa plus forte baisse depuis juillet 2025, sous la pression ‌des inquiétudes liées à la dette et à l'énergie en Europe.

La livre sterling s'échange à 1,3253 dollar (-0,09%), après avoir reculé de 2,1% le mois dernier, pénalisée elle aussi par le renforcement du dollar.

Le yen cède jeudi 0,53% à 158,22 pour un dollar mais a enregistré un gain de près de 1,5% sur le ​mois de septembre.

"Le yen a été la devise la plus forte du G10 (en septembre), et la réticence du marché à être pris au dépourvu par une intervention a clairement ‌un impact", note Kit Juckes, chef stratège changes chez Société Générale.

Les "minutes" de la réunion de septembre de la Banque du Japon (BoJ), publiées jeudi, montrent que l'institution a débattu de la nécessité de nouvelles hausses de taux directeurs, ce qui soutient les anticipations d'un resserrement monétaire supplémentaire.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement stable, à 5,2829%, après ​avoir grimpé en séance à 5,306%, son niveau le plus haut depuis la mi-juin 2007.

Le rendement à 30 ans ressort à 5,663% après avoir atteint 5,6517% la veille, son plus haut niveau depuis juin 2002.

L'attention du marché se portée sur la durée pendant laquelle les rendements des bons du Trésor américain resteront au-dessus du seuil psychologique des 5%.

"Aux Etats-Unis, la dette a dépassé les 40.000 milliards de dollars et la situation budgétaire ne montre aucun signe d’amélioration. Ainsi, le seuil des 5% à lui seul, en termes absolus, ne veut pas dire grand-chose, surtout si on le replace dans son contexte historique", commente Darren Shames, responsable ⁠taux chez Nomura.

"Mais je pense que c'est la trajectoire de l'évolution des taux, leur vitesse, qui retient véritablement l'attention des investisseurs", a-t-il ajouté.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 1,1 point de base, à 3,5904% après une baisse de 3,4 points de base la veille.

L'écart de taux entre les obligations allemandes et françaises de même échéance se stabilise autour de 126 points de base alors que le gouvernement français doit présenter en Conseil des ministres une première copie de son budget pour 2027.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi. La reprise des exportations de brut du Golfe et la hausse inattendue des stocks américains la semaine dernière atténuent les inquiétudes concernant l'approvisionnement, tandis que les investisseurs étudient les initiatives diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à leur conflit.

Le Brent reflue de 0,56% à 97,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,92% à 89,58 dollars.

Les deux références ont progressé d'environ un dollar le baril mercredi. Le Brent a enregistré une hausse mensuelle d'environ 14% en septembre, sa plus forte progression depuis juillet, tandis que le WTI a augmenté d'environ 5% sur le mois.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h50 Indice PMI manufacturier septembre 50,3 50,3*

(final)

DE 07h55 Indice PMI manufacturier septembre 53,8 53,8*

(final)

EZ 08h00 Indice PMI manufacturier septembre 52,7 52,7*

(final)

GB 08h30 Indice PMI manufacturier septembre 52,0 52,0*

(final)

EZ 09h00 Taux de ​chômage août 6,4% 6,4%

USA 12h30 Inscriptions hebdo au chômage sem. au 26 200.000 197.000

septembre

USA 14h00 Indice ISM manufacturier septembre 55,0 54,6

*première estimation

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)