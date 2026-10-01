France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 11,60% en septembre-PFA

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en septembre de 11,60% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 156.629 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de septembre a compté 22 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 4,06% sur un an, avec 1.234.952 immatriculations, montrent les données.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis
STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont augmenté le mois dernier de 6,65% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)
RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 10,99% en rythme annuel en septembre.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 61,86% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Camille Raynaud)
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