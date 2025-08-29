France : légère baisse de l'inflation en août en rythme annuel

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en août, après +1 % en juillet, comme le rapporte l'Insee ce vendredi. Cette légère baisse de l’inflation s’expliquerait par le ralentissement des prix des services, notamment ceux des transports. À l’inverse, les prix de l’énergie diminueraient à un rythme moins soutenu qu’au mois précédent, tirés par ceux des produits pétroliers. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en août, après +0,2 % en juillet.