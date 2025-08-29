France : légère baisse de l'inflation en août en rythme annuel

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en août, après +1 % en juillet, comme le rapporte l'Insee ce vendredi. Cette légère baisse de l’inflation s’expliquerait par le ralentissement des prix des services, notamment ceux des transports. À l’inverse, les prix de l’énergie diminueraient à un rythme moins soutenu qu’au mois précédent, tirés par ceux des produits pétroliers. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en août, après +0,2 % en juillet.
A lire aussi
-
par Bertrand De Meyer PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en très légère baisse vendredi à l'ouverture avant la publication de plusieurs données importantes dans la journée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -L'inflation en France harmonisée selon les normes européennes est ressortie à 0,8% sur un an en août, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee. Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres ... Lire la suite
-
(Reuters) -L'économie française a accéléré modérément au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee. Selon l'institut, le produit intérieur brut (PIB) de la France a augmenté de 0,3% sur la ... Lire la suite
-
(Reuters) -Rémy Cointreau a revu à la baisse vendredi l'impact net global estimé des droits de douane américains sur son résultat opérationnel courant (ROC), l'anticipant désormais à 30 millions d'euros contre 45 millions précédemment. Cette annonce intervient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer