France : légère baisse de l'inflation en août en rythme annuel
information fournie par AOF 29/08/2025 à 08:56

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en août, après +1 % en juillet, comme le rapporte l'Insee ce vendredi. Cette légère baisse de l’inflation s’expliquerait par le ralentissement des prix des services, notamment ceux des transports. À l’inverse, les prix de l’énergie diminueraient à un rythme moins soutenu qu’au mois précédent, tirés par ceux des produits pétroliers. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en août, après +0,2 % en juillet.

Inflation
