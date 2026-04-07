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France : le rythme de la contraction s'accélère dans le secteur privé
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:04

Au mois de mars, selon les données de S&P Global, l'activité dans le secteur des services français s'est moins dégradée que prévu. L'indice la mesurant est passé de 49,6 à 48,8 points, contre une prévision à 48,3 points, révélant que le rythme de la contraction (les 50 points marquent le seuil entre contraction et progression) s'est accéléré, mais moins que redouté.

En parallèle, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des service a suivi la même trajectoire. Prévu en baisse de 49,9 à 48,3 points, il s'est finalement installé à 48,8 points, montrant là aussi une accélération de la contraction, mais moins forte qu'estimée. Il s'agit toutefois de la plus forte contraction de cet indicateur depuis octobre 2025.

Pour Joe Hayes, économiste principal S&P Global Market Intelligence : "la résolution de l'impasse budgétaire en début d'année ne semble pas avoir donné à l'économie française l'élan nécessaire à une reprise de sa croissance. Les entreprises ayant toutefois dû composer avec les élections municipales de mars et leurs répercussions sur l'environnement économique, il est préférable attendre les données d'avril pour tirer des conclusions. Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient se fait également ressentir en Europe, les participants à l'enquête faisant état d'une baisse de la demande liée au conflit". Il ajoute que : "l'inflation des prix payés s'est en effet fortement accélérée et a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2024, l'envolée des cours du pétrole ayant entraîné une hausse des coûts du carburant dans toute la France".

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