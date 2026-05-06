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France : le PMI composite à un plus bas depuis un peu plus d'un an
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:58

En recul à 47,6 en avril contre 48,8 en mars, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité en France s'est de nouveau replié le mois dernier, indiquant ainsi la plus forte contraction de l'activité du secteur privé français depuis un peu plus d'un an.

C'est la contraction du secteur des services qui a entraîné la baisse de l'activité globale du secteur privé en avril, la production et les nouvelles commandes ayant augmenté dans le secteur manufacturier.

La nouvelle baisse de l'activité globale a notamment reflété la plus forte diminution du volume des nouvelles affaires depuis avril 2025. L'emploi a, quant à lui, progressé dans l'ensemble du secteur privé.

Les données composites ont aussi mis en évidence la plus forte hausse des coûts depuis trois ans ainsi que le plus fort taux d'inflation des prix facturés depuis vingt mois, porté par une hausse marquée des prix de vente des fabricants en avril.

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