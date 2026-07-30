France : le PIB rebondit légèrement au 2e trimestre

Porté à la fois par la demande intérieure finale (hors stocks) et le commerce extérieur, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume rebondit au 2e trimestre 2026 ( 0,2% après -0,1% au 1er trimestre 2026), selon une première estimation de l'Insee.

La demande intérieure finale (hors stocks) repart à la hausse et contribue à l'évolution du PIB à hauteur de 0,1 point, après -0,2 point au 1er trimestre. La consommation des ménages augmente légèrement ( 0,2%), de même que celle des administrations publiques ( 0,4%). A l'inverse, la formation brute de capital fixe diminue de nouveau (-0,3%).

La contribution du commerce extérieur à la croissance est positive ce trimestre (0,6 point après -0,8 point) : les exportations rebondissent franchement ( 2,6%), davantage que les importations ( 0,8%). En miroir, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB est négative, à -0,6 point après 0,9 point au 1er trimestre.

Par ailleurs, l'Insee indique que les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de nouveau sur un mois en juin ( 0,4% en volume après 0,3% en mai). La consommation d'énergie continue d'augmenter ( 1,4%) et la consommation alimentaire se redresse ( 0,6%), tandis que celle de biens fabriqués recule (-0,2%).

Sur l'ensemble du 2e trimestre 2026, la consommation des ménages en biens est quasi stable (-0,1% après -0,7% au 1er trimestre) : les dépenses en énergie baissent de nouveau (-1,7% après -2,5% au 1er trimestre), tandis que celles en biens fabriqués accélèrent nettement ( 1% après 0,1%).