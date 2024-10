France : le fléchissement de la Bourse est-il imputable aux mesures de redressement budgétaire ?

Patrick Artus Natixis Chef économiste https://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/fr/accuei

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits: Adobe Stock)

Vendredi 25 octobre, l'agence Moody's n'a pas touché à sa note de la dette souveraine de la France mais envisagé une possible dégradation dans les prochains mois, en fonction de l'effet des réformes attendues en France. Quel impact attendre de la part des marchés ? Selon Patrick Artus, l'annonce du plan de rigueur budgétaire n'explique pas le fléchissement de la Bourse parisienne. Les causes sont ailleurs



L'indice CAC 40 des grandes entreprises financières a reculé de 9,2 % entre le 10 mai 2024 (la date de son record) et aujourd'hui, alors que l'indice Euro Stoxx 50 des grandes sociétés européennes n'a reculé que de 2,6 % sur la même période. Cela survient alors que plusieurs chocs politiques se sont présentés en France : la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, l'élection d'une assemblée (le 30 juin et le 7 Juillet) sans majorité, divisée en trois blocs… aucun n'ayant la majorité absolue, de loin.

De plus, le gouvernement de Michel Barnier, en place depuis le 5 septembre 2024 a décidé de mettre en place une politique de redressement rapide du déficit public, avec 60 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques et de hausse des impôts, afin de limiter le déficit public à 5 % du PIB en 2025, alors qu'il aurait été de 7 % du PIB sans ces mesures de redressement budgétaire et qu'il est prévu qu'il atteigne 6,1 % du PIB en 2024.

Incertitude politique

La question qui se pose est la suivante : est-ce l'annonce de ce plan du rigueur budgétaire, avec les effets négatifs très probables sur l'activité, qui explique cette faiblesse de la Bourse en France par rapport à la Bourse européenne, cette faiblesse pouvant sembler anormale (par exemple la Bourse allemande, entre le 10 mai 2024 et aujourd'hui a monté de 3,6 % alors que la Bourse française a baissé de 9,2 %) ? On peut douter de la justesse de cette thèse qui attribue le recul de la Bourse de Paris à l'incertitude politique et aux mesures de redressement budgétaire.

Premier argument pour rejeter l'idée que le recul des indices boursiers en France est dû aux mesures de redressement budgétaire : le recul du marché de Paris date du début mai 2024, alors que l'élection au Parlement a eu lieu au mois de juillet et que le programme de correction budgétaire a été annoncé en octobre. Second argument pour rejeter cette idée, le fait que 77 % du chiffre d'affaires du CAC 40 est réalisé à l'étranger : la situation de la France a une influence limitée sur les grandes sociétés cotées. Enfin, la hausse des spreads de taux d'intérêt à long terme de la France vis-à-vis de l'Allemagne a été très modeste depuis la dissolution, autour de 30 points de base, et de plus la baisse des taux d'intérêt de la BCE, observée et anticipée, implique que le taux d'intérêt à 10 ans est au même niveau aujourd'hui qu'en avril-mai 2024 (3,05 %).

La faute à la structure sectorielle de l'indice CAC 40

Plus probablement, le recul des indices boursiers en France est lié à la structure sectorielle de l'indice CAC 40, avec le poids élevé des valeurs pétrolières (TotalEnergies a reculé de 12 % depuis mai 2024), des valeurs du luxe (LVMH a reculé de 29,3 % depuis mai 2024), des valeurs de l'automobile (Stellantis a reculé de 57,4 % depuis mai 2024). Mais ce constat peut inquiéter. Si l'évolution budgétaire et économique de la France ou sa situation politique n'est pas responsable de la faiblesse observée des cours boursiers, ces évolutions pourront avoir un effet négatif dans le futur.

Par exemple, il est possible que l'Assemblée nationale annule la réforme des retraites, ramenant l'âge légal à 62 ans et la durée minimale de cotisation à 42 annuités : cette annulation de la réforme des retraites aurait un effet désastreux sur la perception de la France par les marchés financiers, provoquant un nouveau recul de la Bourse. Il est aussi possible que la croissance de la France soit fortement négativement affectée par la consolidation budgétaire. Un effort visant à réduire de 60 milliards d'euros le déficit public, moitié à peu près par la hausse des impôts et moitié par la baisse des dépenses publiques, aboutira, si on utilise les estimations consensuelles, à une baisse de la croissance de 1,2 à 1,4 points de PIB ramenant la croissance de 2025 à un niveau très bas, autour de 0,5 % en moyenne annuelle. Cela aurait un effet très négatif sur les profits des entreprises, sur la perception internationale des marchés financiers et à la fin sur les indices boursiers en France.

Le risque d'une poltique commerciale américaine très dure

Autre mauvaise nouvelle qu'il faut envisager : une politique commerciale très dure des Etats-Unis, avec une hausse des droits de douane sur l'ensemble des importations des Etats-Unis, d'où une dégradation de la situation économique de l'Europe et une poussée d'inflation aux Etats-Unis, poussant à la hausse les taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et en Europe.

Au total, il est difficile de relier le recul des indices boursiers en France à la situation économique ou politique, mais il est possible que ces situations dans le futur affectent négativement le marché boursier français.