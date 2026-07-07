 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le déficit commercial s'établit à €6,928 mds fin mai
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 08:45

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,928 milliards d'euros à fin mai, montrent les données publiées mardi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois d'avril, le déficit s'élevait à 5,416 milliards d'euros (révisé de 5,640 milliards d'euros).

"Cette évolution s’explique par une baisse des exportations (- 1,1 Md€) conjuguée à une hausse plus modérée des importations (+ 0,4 Md€)", indique un communiqué commun du Département des statistiques et des études du commerce extérieur (DSECE) et de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

(Rédigé par Matthieu Huchet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,5 -12,58%
CAC 40
8 515,91 +0,43%
2CRSI
38 -3,16%
Pétrole Brent
72,59 +0,81%
GENFIT
13,26 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank