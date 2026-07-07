France-Le déficit commercial s'établit à €6,928 mds fin mai

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,928 milliards d'euros à fin mai, montrent les données publiées mardi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois d'avril, le déficit s'élevait à 5,416 milliards d'euros (révisé de 5,640 milliards d'euros).

"Cette évolution s’explique par une baisse des exportations (- 1,1 Md€) conjuguée à une hausse plus modérée des importations (+ 0,4 Md€)", indique un communiqué commun du Département des statistiques et des études du commerce extérieur (DSECE) et de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

(Rédigé par Matthieu Huchet)